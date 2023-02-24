Ukrayna’ya saldırının yıldönümü | Zelenskiy: Güçlüyüz ve yeneceğiz

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Rusya'nın Ukrayna'ya "savaş ilan etmesinin" üzerinden bir yıl geçti. Moskova ve Kiev tarafından gelen mesajlar savaşın devam edeceğini gösteriyor.

Zelenskiy, saldırının yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Bir yıl önce bugün, aynı yerde sabah saat yedi sularında size sadece 67 saniyelik bir konuşma ile hitap ettim” dedi.

“Güçlüyüz ve her şeye hazırız” diyen Zelenskiy, “Herkesi yeneceğiz. 24 Şubat 2022'de böyle başladı. O gün, hayatımızın ve yakın tarihimizin en zor günüydü. O gün erkenden uyandık ve o zamandan beri uyumadım” ifadelerini kullandı.

Savaşın yeni bir anlam kazandığını dile getiren Ukrayna lideri, “Kocaman bir ordu olduk. Herkesin katkıda bulunduğu bir takım olduk” diye konuştu.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Zelenskiy ayrıca 2022’yi “dayanıklılık, cesaret, acı ve birlik yılı” olarak nitelendirerek, “Sonuç şu ki hayattayız. Yenilmedik. Bu yıl kazanmak için her şeyi yapacağız” dedi.