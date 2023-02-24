AA: İstiklal saldırısının planlayıcısı düzenlenen operasyonla öldürüldü

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Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde, "MİT, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi" denildi.

Menci'nin 22 Şubat'ta öldürüldüğü belirtildi.

JARKAS, ALBASHIR'İ MENCİ'NİN İSTEĞİ ÜZERİNE TAŞIDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bombalı saldırının zanlısı Ahlam Albashir'in kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Ahmet Jarkas hakimlik ifadesine, Albashir'i Kamışlı'dan Halil adlı kişinin isteği üzerine taşıdığını söylemişti.

Jakras, korsan taksicilik yaptığını belirterek, "Halil Menci onu taşımamı istedi. Halil, Suriye Kamışlı’da oturuyor. Bana sadece onu taşımam söylendi. Yakalandığım yer komşumuzun evidir. Biz olaydan sonra evdeyken onun fotoğrafını gördüğümüzde polise bildirmek istedik ancak biz bildirmeden polis geldi’’ demişti.

Albashir'in saldırıdan sonra Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gittiği ortaya çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen patlamada altı kişi öldü, 81 kişi yaralandı. Saldırının failinin Ahlam Albashir olduğu açıklandı. Albashir'e ait olduğu belirtilerek yayınlanan ilk görüntülerde, zanlının caddede beton saksıdaki banka paket bıraktıktan sonra olay yerinden elinde bir gül ile uzaklaştığı görüldü. Albashir, Küçükçekmece'de yakalandı. Aynı evde bulunan çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Esenler'de ikamet eden Albashir'i Küçükçemece'ye getiren ve yurt dışına kaçırmakla görevli kişinin Ahmet Jarkas olduğu öne sürüldü. Kardeşi Ammar Jarkas'ın da Albashir'le birlikte yaşayan Billal Hassan'ı kaçırdığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk açıklamasında, saldırı talimatının Kobani'den verildiğini ve Albashir'in Afrin'den Türkiye'ye sızdığını, PKK tarafından istihbarat eğitimi verildiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında ise, Albashir'in İdlib'den Türkiye'ye geçtiği bilgisi yer almıştı. Açıklamada, “Şahıs yapılan sorgusunda, PKK terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin - İdlib üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir” denilmişti.

'AĞABEYİM ÖSO KOMUTANI' DEMİŞTİ

Albashir'in ifadesi olarak açıklanan anlatımlarda ise Türkiye'ye İdbil'den geldiği belirtiliyordu. Albashir'in pakette bomba olduğunu bilmediğini ve uyuşturucu sandığını söylediği de öğrenildi.

Albashir’in ifadesinde, ağabeyinin Suriye'de Beşar Esad yönetimine muhalif olan Özgür Suriye Ordusu’nda (ÖSO) üst düzey komutan olduğunu söylediği ortaya çıkmıştı. Kendisinin ise Minbic’de YPG üst düzey yöneticileri tarafından casuslukla suçlandığını dile getiren Albashir, 1 ay cezaevinde kaldığını anlatmıştı.

Saldırının ardından Albashir’le birlikte 51 kişi gözaltına alındı. Aralarında Ahlam Albashir’in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.

Haberde, “Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beyoğlu'ndaki terör saldırısının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasını sağlayan terörist Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da bulunduğu tespit edildi. Örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğu belirlenen Menci, MİT'in özel operasyon ekibince takibe alındı. Terörist Halil Menci, 22 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi” denildi.