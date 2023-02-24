Müzik

Kürt sanatçıdan Afrin çağrısı

Ünlü Kürt keman virtüözü Dr. Dilşad Said, Maraş merkezli depremlerin Kürtleri derinden etkilediğini belirterek, “Tüm tarafları bu zor durumda Afrin bölgesine her türlü desteği vermeye çağırıyorum” dedi.
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kürdistan Dilşad Said Rojava Afrin Cinderes Deprem

ERBİL (K24)

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler Rojava’nın Afrin kentine bağlı Cinderes beldesini olumsuz etkiledi. Rojava ve Suriye’de çok sayıda kişi depremler nedeniyle yaşamını yitirdi.

Afrin’de yaşanan sorunlarla ilgili açıklama yapan Kürt keman virtüözü Dr. Dilşad Said, siyaset ve tarihin yanı sıra depremlerin de Kürtlerin yaşamını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bölgenin çatışma ve savaşlardan da çok acı çektiğini vurgulayan Said, “İnsani yardımlarda ayrım yapılmaması” gerektiğini söyledi.

Bölgedeki durumun daha da kötüleşmemesi ve istikrarsızla yol açmaması gerektiğine de dikkat çeken Dilşad Said, aksi durumda bunun tüm bölgeyi de etkileyeceğini vurguladı.
Kürt sanatçı, “Afrin’de kardeşlerimin başına gelenlerden dolayı derin üzüntü duyuyorum. Tüm tarafları bu zor durumda Afrin bölgesine her türlü desteği vermeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

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