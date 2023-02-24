Politika

Tayvan: Çin, Rusya’nın Ukrayna işgalinden ders aldı

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Çin ordusunun bir yıl önce başlayan Rus işgalinden dersler alacağını söyledi. 
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dünya Chiu Kuo-cheng Tayvan Çin

HABER MERKEZİ

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Çin ordusunun Rusya’nın Ukrayna işgalinden, Tayvan’a yapılan herhangi bir saldırının başarılı olması için hızlı olması gerektiğini öğrendiğini ancak Tayvan Boğazı’nın bunu zorlaştıracağını söyledi.

Savaşın Çin’in Tayvan üzerindeki askeri düşünceleri üzerindeki olası etkisi ve Pekin’in egemen Çin toprağı olarak gördüğü adaya nasıl saldırabileceği Taipei’deki resmi çevrelerde geniş çapta tartışıldı.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Çin ordusunun bir yıl önce başlayan Rus işgalinden dersler alacağını söyledi. 

Rusya, savaşın başladığı günlerde Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ele geçirmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

Taipei'deki parlamento oturum aralarında gazetecilere konuşan Chiu Kuo-cheng, “Rusya-Ukrayna savaşı onlara büyük dersler verdi. Kesinlikle hızlı olmaya çalışacaklar” diyerek Çin ordusuna atıfta bulundu.

Bakan, Çin kuvvetleri hızlı bir saldırı planlasa bile, Tayvan ve Çin arasındaki Tayvan Boğazı’nı geçmek zorunda kalacağı için adayı ani bir hareketle ele geçirmeye çalışmakta zorluk çekeceklerini de ekledi.

Tayvan’ı kontrol altına almak için askeri güç kullanımını göz ardı etmeyen Çin, adanın yakınında neredeyse her gün askeri devriyeler düzenliyor.

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