Almanya Cumhurbaşkanı: Rusya'nın saldırganlık savaşı Avrupa güvenlik düzenini enkaza çevirdi

HABER MERKEZİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "Rusya'nın saldırganlık savaşı Avrupa güvenlik düzenini enkaza çevirdi. Bu, dünyanın iki dünya savaşından çıkardığı tüm derslere yönelik bir saldırıdır" dedi.

Ukrayna savaşının yıl dönümü nedeniyle Bellevue Sarayı'ndaki etkinlikte konuşan Steinmeier, "Savaş, Avrupa'ya geri döndü. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Avrupa'nın ortasında bir fetih harekatı yeniden yaşanıyor" diye konuştu.

Steinmeier, Rusya'nın her gün Ukrayna'ya tarif edilemeyen acılar taşıdığını belirterek Ukraynalıların ülkeleri ve özgürlükleri için savaştıklarını kaydetti.

Almanlar olarak Ukrayna'daki insanların cesaretine, gücüne ve iradesine hayranlık duyduklarını anlatan Steinmeier, "Dayanışma içinde onların yanında yer alıyoruz. Kendilerini savunmaları için onlara yardım ediyor, milyonlarca acılarını paylaşıyor ve ölenlerin yasını tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın var olma hakkını (egemenliğini) reddettiğini vurgulayan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Rusya, Ukrayna'yı bağımsız bir ulus olarak yok etmek istiyor. Sınırların dokunulmazlığı, bir ülkenin egemenliği ve kendi kaderini tayin hakkı, insan onuru ve barış, kurallara ve hukuka riayet - tüm bunlar Putin için hiçbir şey ifade etmiyor. Avrupa'da bir arada yaşamamızın üzerine inşa edildiği hiçbir şey onun için önemli değil ama bizim için önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, Almanya'nın savaşta olmadığına ancak bu savaşın kendilerini de ilgilendirdiğine dikkati çekerek "Rusya'nın saldırganlık savaşı, Avrupa güvenlik düzenini enkaza çevirdi. Bu, dünyanın iki dünya savaşından çıkardığı tüm derslere yönelik bir saldırıdır. Bizim de savunduğumuz her şeye yönelik bir saldırıdır. Yaşadığımız dönemsel kırılmayı oluşturan da budur" dedi.

Ukrayna'ya barış gelecekse bunun adil ve kalıcı bir barış olması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, adil barış yoluna yaklaştıracak her türlü yapıcı önerinin memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

Çin'in Ukrayna için bir barış inisiyatifi sunarak böyle yapıcı bir rol oynamak isteyip istemediğinin tartışmalı olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Steinmeier, şöyle devam etti:

"Eğer öyleyse Çin her halükarda sadece Moskova ile değil, Kiev ile de görüşmelidir. Eğer öyleyse Çin devletlerin ezici çoğunluğuna katılmalı ve Birleşmiş Milletler çatısı altında barış için çalışmalıdır. Eğer öyleyse her geçen gün çiğnenen Birleşmiş Milletler ilkelerini korumak için birlikte durmalıyız. Komşu ülkesini vahşice işgal eden, Rusya'dır. Cepheye yeni birlikler göndermeye devam eden Rusya'dır. Savaşı uzatan Batı'nın savunma yardımı değil, Rusya'dır. Barışı reddeden Ukrayna ya da müttefikleri değil, Rusya'dır. Putin savaşın gerçekten sona ermesini istiyorsa ne yapması gerektiğini biliyor ancak Rus birlikleri geri çekildiğinde müzakerelerin yolu açılmış olur. Birleşmiş Milletler kararının talep ettiği de budur."

SCHOLZ: 24 ŞUBAT 2022'DEN SONRAKİ DÜNYA ARTIK ÖNCEKİ DÜNYA DEĞİL

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Ukrayna savaşının yıl dönümü nedeniyle yayınladığı video mesajda, 24 Şubat 2022'den sonraki dünyanın artık önceki dünya olmadığını, bir dönüm noktası (Zeitwende) yaşandığını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı amansız bir savaşı yürüttüğünü aktaran Scholz, herkesi en çok etkileyen şeyin Ukraynalıların özgürlüklerini savunurken gösterdikleri kararlılık ve cesaret olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarısız olduğunu ifade eden Scholz, Ukrayna'nın her zamankinden daha fazla birlik içinde olduğunu dile getirdi.

Şansölye Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya yönelik yardımlarının toplamının 14 milyar avroyu aştığına dikkati çekerek "Yaptığımız her şey ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon ve uyum içerisinde gerçekleştirilmektedir ve Rusya ile NATO arasındaki savaşın tırmanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Almanya bugün ve gelecekte Ukrayna'nın yanındadır. Çünkü savaşı uzatan bizim silah sevkiyatlarımız değil. Tam tersi geçerli. Rusya Devlet Başkanı emperyalist hedefine ulaşamayacağını ne kadar çabuk anlarsa savaşın erken bitme şansı da o kadar artar. Her şey Putin'in elinde. Bu savaşı sona erdirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Federal Meclis binalarında Ukrayna bayrağı göndere çekildi.