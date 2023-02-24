ABD Başkanı Biden: Ukrayna asla Rusya için zafer olmayacak

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Biden, "Bir imparatorluğu yeniden inşa etmeyi kafaya takan bir diktatör, halkın özgürlük sevgisini asla yok edemez." ifadesini kullandı. Vahşetin özgür iradeyi ezemeyeceğini kaydeden Biden, "Ukrayna, asla Rusya için bir zafer olmayacak. Asla" dedi.

Savaşın birinci yılında Ukrayna'nın hala bağımsız ve özgür olduğuna işaret eden Biden, Kherson'dan Kharkiv'e Ukraynalıların topraklarını geri aldığını söyledi.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, "Geçen yıl Rusya'nın elinde tuttuğu toprakların yarısından fazlasında Ukrayna bayrağı bir kez daha gururla dalgalanıyor" ifadesini kullandı.

ABD'DEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Öte yandan Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü kapsamında Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar ve Ukrayna'ya verilecek yardımlarla ilgili bilgi notu paylaştı.

Savaş nedeniyle Rusya'nın kilit sektörlerine kapsamlı yaptırımlar uygulanacağı belirtilen bilgi notunda, Rusya'ya destek veren Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki hem Rus hem de üçüncü ülke aktörlerini içeren 200'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi.