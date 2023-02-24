Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'nın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sivas'nın Gürün ilçesi, Maraş merkezli depremlerden sonra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Urfa ve Elazığ ile birlikte afet bölgesi kapsamına alınmıştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-02-24
Saat:20:19:58 TSİ
Enlem:38.839 N
Boylam:37.378 E
Derinlik:5.3 km
Detay:https://t.co/lYvtLTvrH5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi