4.3 şiddetinde deprem: Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta hissedildi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Meteoroloji ve Deprem Tahmin Merkezi, gece saat 02.25’te, merkez üssü Erbil ile Musul arasındaki bölge olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kürdistan Bölgesi’nin birçok kenti ile Irak’ın bazı bölgelerinde hissedildi.

K24’e gönderilen bazı videolarda, deprem anında Erbil’in Xebat ilçesinde havaya ateş açılarak insanların evlerinden çıkmalarının istendiği görülüyor.