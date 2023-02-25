Politika

Macron’dan Erdoğan’a: Ukrayna’nın kazanması için desteğimizi yoğunlaştırmalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Ukrayna'nın kazanmasını sağlamak için desteğimizi daha da yoğunlaştırmalıyız” dedi.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Foto: AFP)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Foto: AFP)
dünya Fransa Emmanuel Macron Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Maraş depremi Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği videokonferans sonrası Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Maraş merkezli depremlerin akabinde Fransız sivil güvenlik güçlerinin bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anımsatan Macron, Fransa'nın bu kapsamda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine kurduğu sahra hastanesinde her gün 100 yaralının tedavi edildiğini kaydetti.

Macron, “Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teyit ettim” ifadesini kullandı.

Erdoğan ile Ukrayna'daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Macron, “Ukrayna'nın kazanmasını sağlamak için desteğimizi daha da yoğunlaştırmalıyız. Saldırıdan vazgeçmesine yol açmak için de Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeliyiz” açıklamasını yaptı.

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