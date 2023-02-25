Ahmet Türk: Başkan Barzani’ye teşekkür ediyoruz

MARDİN (K24)

K24’e özel bir röportaj veren eski HDP milletvekili ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Barzani Yardım Vakfı’nın depremden etkilenen illere yardım göndermesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Ahmet Türk, “Bu depremde yapılan yardımlar gerçekten çok iyi bir şeydi. Hepimizi sevindirdi. Kürdistan Bölgesi bugün depremzedeler için yardım getiriyor” diye konuştu.

Siyaseten de destek beklediklerini ve halkın talebinin bu yönde olduğunu söyleyen Türk, “Bir kez daha söylemek isterim ki yardımlardan dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür ediyoruz. Hem Kuzey Kürdistan’da hem de Türk halkına yapılan bu yardımlar çok değerliydi” dedi.

Ahmet Türk ayrıca, Kürt arası diyalog olmasını ve birbirlerinin haklarının korunmasını talep ettiklerini ifade etti.

Depremin üzerinden 24 saat geçmeden deprem bölgelerine ilk yardım ulaştıran Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Barzani Yardım Vakfı oldu. Ayrıca Rojava’nın Afrin ve Cindires bölgelerine de Barzani Yardım Vakfı tarafından ilk günlerden bu yana yardımlar aralıksız ulaştırılıyor.