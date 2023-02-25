Prof. Dr. Över’den iki bölge için uyarı: Deprem kuzeye doğru ilerliyor

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Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Hatay’da meydana 6,4’lük depremle ilgili Milliyet gazetesine konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Semir Över, “Gerek ilk deprem gerekse büyük artçısı ikinci büyük deprem ve nispeten küçük artçıların dağılımına bakıldığında depremin kuzeye doğru ilerlediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“7.7 Büyüklüğündeki depremin odak mekanizmasına bakıldığında ilk kırılmanın Doğu Anadolu Fay Zonu’nun (DAFZ) güneyinde yer alan Pazarcık segmentinin güney ucu ile Amanos Fayının kuzey ucu arasında meydana geldiği ve kuzey doğuya doğru hareketine devam ettiği anlaşılmıştır. Deprem bölgesinden çekilen hava görüntüleri bunu doğrulayacak açıklıkta” diyen Över, şunları kaydetti:

“Depremin Pazarcık segmenti üzerinde yaklaşık 7 metrelik bir yer değiştirme gözlenmiştir. Hatay’ı etkileyen levha sınır fayı niteliğindeki 3 faydan birisi olan Amanos Fayı üzerinde biriken enerjinin bir kısmı açığa çıkmış oldu. Bu fay üzerinde geriye kalan ve açığa çıkmamış olan enerjinin beklenen büyüklükte bir deprem üretme potansiyelinden şimdilik uzak olduğu söylenebilir.”

Kıbrıs-Antakya Transform Fayı’nın enerjisini geçtiğimiz gün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremle boşalttığını belirten Prof. Dr. Över, “Bu deprem ile fayın Samandağ tarafı kırıldı. Batı tarafı yani Kıbrıs’ın güneyi-güney batısı benzer büyüklükte bir deprem üretecek potansiyelde olduğunu söyleyebiliriz. Hatay’ı etkileyen ve henüz kırılmayan Kızıl Deniz’den itibaren kuzeye doğru Antakya’ya kadar uzanan Ölü Deniz Fayı’nın üzerinde sismik boşluk olduğunu belirtmek gerekir” şeklinde konuştu.

“KARATAŞ FAYINDAKİ SİSMİK BOŞLUK DİKKATE ALINMALI”

Adana’da birkaç aktif fayın olduğunu söyleyen Över, “Bunlardan Ceyhan Fayı 1998 yılında 6,2 büyüklüğündeki deprem üretti. Ancak aradan 22 yıl geçti ve fay enerji biriktirmeye devam ediyor. Bu fayın dışında güneybatıda Karataş’tan başlayan kuzeydoğuda Osmaniye üzerinden devam eden Karataş-Osmaniye Fayı uzun zamandır büyük bir deprem üretmedi. Bu fay üzerindeki devam eden sismik boşluk dikkate alınmalı. Adana’da olası büyük bir depremde Kıbrıs’ın kuzeyini de katacak şekilde Adana ve civarında hissedileceği, dahası zayıf binaları olumsuz yönde etkileyebileceği unutulmamalı” dedi.