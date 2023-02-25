Süleymaniye’de Kürt Dili Bilim Konferansı

SÜLEYMANİYE (K24)

21 Şubat Dünya Anadili Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün Süleymaniye’de gerçekleştirilen Kürt Dili Bilim Konferansı’na çok sayıda akademisyen ve dilbilimci katılıyor.

K24’e konuşan konferansın direktörü Şaxewan Sıdiq, “Kerim Eleke Vakfı olarak iki yıldır, 21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştiriyoruz” dedi.

Konferans kapsamında dilin, ulus sorunu ve yaşayışındaki rolü hakkında bazı panellerin yapılacağını kaydeden Şaxewan Sıdiq, Kürdistan’ın diğer parçalarında da dilbilimcilerin de konferansa online olarak katılacağını belirtti.

BAŞBAKAN MESRUR BARZANİ’DEN KÜRTÇEYE İLİŞKİN 2 KARARNAME

Öte yandan 21 Şubat günü Başbakan Mesrur Barzani, Kürtçeye önem verilmesine ilişkin 2 kararname imzaladı.

Kararnamede, Kürdistan Bölgesi’nde iş amaçlı ikamet eden yabancı uyrukluların Kürtçe öğrenmesi için Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı, Kürt akademisi ve bu alandaki uzman isimlerle koordinasyon içerisinde uygun bir Kürtçe öğrenme programı hazırlamakla görevlendirildi.

İkinci kararnamede ise, Kürtçenin Kürdistan Bölgesi'nde anadil olarak korunması için 2014 tarihli Kürdistan Bölgesi Resmi Diller Yasası uyarınca tüm bakanlıklardan, resmi ve resmi olmayan kurumların yanı sıra ofisler, temsilcilikler, konsolosluklar, yabancı kuruluşlar ve özel şirketlere Kürtçe tabelaların asılması için gerekli çalışmaları yapmaları istendi.

Kararnamede ayrıca oteller, turistik yerler ve restoranların Kürtçeye önem vermesi ve Kürtçe yemek menüleri ile rehber kitapçıklar hazırlamaları istendi.