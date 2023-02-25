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Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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türkiye Kandilli Rasathanesi Deprem Niğde AFAD

HABER MERKEZİ 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

5,3 büyüklüğündeki deprem, Mersin’de de hissedildi. Evler ve iş yerlerinde sarsıntıyla panikleyen vatandaşlar, sokağa çıktı.

AFAD: BAĞIMSIZ BİR DEPREM

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Niğde depreminin bağımsız bir deprem olduğunu söyledi.

Tatar, "Riskli ve ağır hasarlı evlerken kesinlikle uzak durulması gerekiyor" uyarısı yaptı.

Tatar ayrıca, Maraş merkezli iki büyük depremin ardından şimdiye kadar 9470 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

VALİLİK: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA

Bu arada Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz alan tarama faaliyetlerini devam ettirmekte olup ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.

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