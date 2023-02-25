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İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.

Maraş merkezli yaşanan depremlerden ağır hasar alan ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Antep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavak, 31 Mart 2019 tarihinde AK Parti adayı olarak girdiği yerel seçimde Nurdağı Belediye Başkanı olarak seçilmişti.