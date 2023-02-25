Politika

Biden: Ukrayna’nın şu anda F-16’ya ihtiyacı yok

ABD Başkanı Biden, Ukrayna’nın şu anda F-16 savaş uçaklarına ihtiyacı olmadığını ifade etti.
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Biden Kiev'de Zelenskiy ile görüşmüştü (Foto: AFP)
Biden Kiev'de Zelenskiy ile görüşmüştü (Foto: AFP)
ABD Joe Biden Ukranya F-16 savaş uçakları

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıl dönümü kapsamında ABC News'e röportaj verdi.

Biden, Rusya'nın bahar aylarında beklenen taarruzuna karşı Ukrayna’nın istediği F-16 savaş uçaklarının “şimdilik” verilmeyeceğini ifade etti.

Gazeteci David Muir’in “Ukrayna’nın F-16'lara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorsunuz, öyle mi?" sorusunu yanıtlayan Biden, “Hayır, F-16'lara ihtiyacı yok” dedi.

Bunun Ukrayna’ya asla F-16 verilmeyeceği anlamına gelip gelmediği sorusuna ise Biden, “Ukrayna savunmasının ilerleyen dönemlerde tam olarak neye ihtiyaç duyacağını bilemeyiz. Şu anda ordumuza göre F-16'ları göndermek için hiçbir gerekçe yok. Şimdilik bunu reddediyorum” şeklinde yanıt verdi.

Biden, “Ukrayna’ya ordumuzun Ukrayna’nın ihtiyacı olduğunu düşündüğü şeyleri gönderiyoruz. Tanklara, toplara, HIMARS roketatar sistemi dahil olmak üzere hava savunmasına ihtiyacı var. Bunları Ukrayna'ya kazanç elde edebilecek bir konuma gelmesi için gönderiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Biden, Ocak ayında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya F-16 göndermeyeceğini söyleyerek söz konusu talebi reddetmişti. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dahil olmak üzere ABD'li yetkililer, bu konunun hala tartışmaya açık olduğunu belirtmişti.

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