Genel

Mısır'da askeri uçak düştü

Mısır ordusu, Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü, pilotun herhangi bir yara almadan kurtulduğunu duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Mısır uçak

HABER MERKEZİ

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Mısır Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçuşları sırasında bir uçağın düştüğünü kaydeden Abdulhafız, uçağın tam olarak nerede kırıma uğradığı bilgisini paylaşmadı.

Uçağın "teknik bir arıza" nedeniyle düştüğünü ve pilotunun herhangi bir yara almadan kurtulduğunu belirten Abdulhafız, düşme nedenine ilişkin ilgili makamlarca gerekli çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Mısır ordusu, 19 Haziran ve 27 Kasın 2022 tarihlerinde de Hava Kuvvetleri'nin tatbikatı sırasında birer savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıklamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv