KSDP lideri: Parlamento seçimlerini ertelemenin mazereti olamaz

ERBİL (K24)

K24’e açıklamalarda bulunan Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, seçime ilişkin konuştu.

KSDP lideri şunları söyledi:

“Kürtlerin gurur duyduğu şey seçim yapmaktır. Seçim tarihini belirlememenin mazereti olamaz. Bunun nedeni ise bazı partiler seçim sonuçlarından kaçıyorlar. Ayrıca herkes seçimlerden yana olduğunu söylüyor ama uygulamaya gelince çoğu seçim sonuçlarından yana değil ve sorun çıkartıyorlar.”

Muhammed Hacı Mahmud, “Şimdi konu bileşenler üzerine duruyor. Bana göre izin vermeleri gerek ki onlar kendileri 11 masayı seçsinler” dedi.

KSDP lideri, "Kürdistan Bölgesi'nin seçimler için tek platform haline gelmesinin iyi olacağını düşünüyorum ve seçim komisyonunda değişiklikler olacak" şeklinde konuştu.