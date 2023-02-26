Maraş’ta 4 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Maraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.37'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kandil Barajı - [01.78 km] Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-26
Saat:07:37:39 TSİ
Enlem:38.074 N
Boylam:37.074 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/A815mcMZlt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi