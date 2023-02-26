Madrid derbisi berabere bitti

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İspanya La Liga'nın 23'üncü haftasında Real Madrid, Atletico Madrid’i konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 64’üncü dakikasında Atletico Madrid'de Angel Correa, ikili mücadelede rakibine attığı dirsek sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Atletico Madrid, 78’inci dakikada Antoine Griezmann'ın ortasında kafa vuruşuyla rakip ağları havalandıran Jose Maria Gimenez'in golüyle öne geçti: 0-1.

Real Madrid'in beraberlik golü ise 85’inci dakikada diğer bir defans oyuncusu Alvaro Rodriguez'in kafasından geldi.

Bu skorla La Liga'da şampiyonluk yarışında yara alan Real Madrid 52 puanla 2’inci sırada bulunurken, Atletico Madrid 42 puanla 4'üncülükte yer alıyor.

Derbilerde Real Madrid 91, Atletico Madrid de 40 maçı kazandı.

İspanya ligindeki Madrid derbisinde 172 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki rekabette 41’inci beraberlik geldi.

Lider Barcelona, deplasmanda Almeria'yı yenmesi halinde puanını 62'ye yükselterek en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 10'a çıkaracak.