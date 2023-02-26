Irak: Komşu ülkeler yüzünden su payımızın yüzde 70’ini kaybettik

HABER MERKEZİ

Irak resmi haber ajansına konuşan Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Halid Şimal, ülkede su kaynaklarıyla ilgili ciddi tehlike olduğunu belirterek, azalan su miktarı nedeniyle nehirlere yüklenemediklerini söyledi.

Halid Şimal, bakanlık olarak iki hedeflerinin bulunduğunu belirterek, “Birincisi içme suyu temin etmek, ikincisi de tarımda için su sağlamak” dedi.

Önceki hükümetin, Irak’ın payına düşen suyun bırakılması için Türkiye ve İran’la herhangi bir anlaşma yapmadığını, bu nedenle Irak’ın payı olan suyun yüzde 70’inin bu ülkeler tarafından gönderilmediğini ifade etti.