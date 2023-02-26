Binlerce mahkum yalın ayak 'mega' cezaevine nakledildi

HABER MERKEZİ

El Salvador hükümeti, çete üyesi olduğu belirtilen binlerce mahkumu inşası tamamlanan 'mega cezaevine' nakletti.

Hükümetin servis ettiği fotoğraflar tepki çekerken Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Burası, nüfusa daha fazla zarar veremeyecekleri yeni evleri olacak" dedi.

Yaklaşık 2 bin çete üyesi, ülkenin başkenti San Salvador’un 74 kilometre uzağındaki bir vadide yer alan 40 bin kişi kapasiteli cezaevine yerleştirildi.

Hükümetin servis ettiği fotoğraflarda, çete mensuplarının üzerlerinde sadece beyaz şortlarla, yalın ayak hapishaneye girdiği görüldü.

Latin Amerika odaklı sivil toplum kuruluşu WOLA'nın başkanı Carolina Jimenez görüntüleri eleştirirken, "Bu cezaevi Nayib Bukele yönetiminin suçu önlemeye yönelik net planları olmadığını bize gösteriyor" dedi.

'GÖRÜNÜŞLERİNE VE SOSYAL GEÇMİŞLERİNE DAYANDIRILIYOR'

El Salvador’da 27 Mart'ta bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti. Çete bağlantılı cinayetlerin artmasının ardından duyurulan OHAL kararıyla bazı anayasal hakların da askıya alınması insan hakları kuruluşlarının tepkisini çekmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mart 2022'den bu yana yapılan 60 binden fazla tutuklamanın çoğunun 'haksız' olduğunu ve 'mahkumların görünüşüne veya sosyal geçmişine' dayandırıldığını kaydetti.

166 HEKTARLIK ALANA İNŞA EDİLDİ

Tecoluca kasabasındaki bir vadide, 166 hektarlık alanda 'mega' olarak adlandırılan hapishanenin açılışı 2 Şubat'ta yapılmıştı. Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen 'Terör Muhafaza Merkezi'nin açılışı, Devlet Başkanı Bukele tarafından yapılmıştı.