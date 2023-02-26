BAE’den Neçirvan Barzani’ye resmi davet

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bugün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkonsolosu Ahmed İbrahim Said el-Zahri’yi kabul etti.

Görüşme sonrası Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki taraf, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin BAE’yle ilişkiler ile ortaklığın geliştirilmesine vurgu yaptı, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi ve ekonomik durum ile Erbil-Bağdat ilişkilerini değerlendirdi.

Başkonsolos el-Zahri, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın resmi davet mektubunu Neçirvan Barzani’ye iletti.

El-Zahri, Al Nahyan’ın Kürdistan Bölgesi’yle farklı alanlarda olan ilişkiler ve ortaklığa önem verdiğini, ortak çıkarlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için Neçirvan Barzani’yi BAE’de ağırlamak istediğini söyledi.

Daveti memnuniyetle karşıladığını ve Al Nahyan’a teşekkürlerini ileten Neçirvan Barzani, BAE’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle olan ilişkilerinin önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak federal hükümeti arasındaki bütçe sorunu ile petrol ve gaz yasası ele alındı, Şengal’in durumu ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.