Kültür ve Gençlik Bakanı: Resmi Diller Yasasının uygulanmaması bizim sorumluluğumuz

ERBİL (K24)

Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Said Ali, İletişim ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Medya ve Ticari Reklamcılıkta Dil Sorunları konulu konferansta konuştu.

Kürdistan Parlamentosu tarafından çıkarılan Kürtçe ve diğer dillerin korunmasıyla ilgili yasanın Kültür ve Gençlik Bakanlığı’nın görevi olduğunu söyledi.

Bakan Ali, “Bu yasa kapsamında Kültür ve Gençlik Bakanlığı bu konuya önem verilmesi ve Kürt dili ile bileşenlerin dillerinin korunması konusunda önemin bilincindedir” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Gençlik Bakanı, Kürdistan Bölgesi'ndeki Resmi Diller Yasasının 27 maddeden oluştuğunu, tüm özel alanlar, hukuk, mahkeme, devlet kurumları, eğitim ve yönetim dilini kapsadığını kaydederek, anayasa ve yasaların Kürtçe ve bileşenlerin dillerini desteklemesine rağmen bu yasanın Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde uygulanmadığını söyledi.

Yasanın uygulamasına ilişkin Kültür ve Gençlik Bakanı, "Bu bizim suçumuz, bu nedenle Kültür ve Gençlik Bakanlığı ve ilgili tarafların bu konuda ciddi bir çalışma yapması gerekiyor" dedi.

2014 yılında Irak Parlamentosu, Irak'taki dillerin çeşitliliğini vurgulayan resmi diller yasasını çıkardı ve aynı yılın sonunda Kürdistan Parlamentosu da Resmi Diller Yasasını çıkardı.