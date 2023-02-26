Politika

CHP’den aday belirleme için Kılıçdaroğlu'na tam yetki

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Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: AA)
Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: AA)
türkiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ

CHP grubu aday konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde CHP Grup Toplantısı'na başkanlık etti. Deprem bölgesinde görevli olan milletvekilleri toplantıya çevrimiçi katıldı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç toplantıya ilişkin ortak açıklama yaptı. CHP grubu, Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir” dedi.

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