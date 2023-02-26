İtalya'da sığınmacı teknesi battı: En az 43 ölü

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İtalya'da bir sığınmacı faciasının yaşandığı bildirildi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Crotone açıklarında batan teknede yaklaşık 120 kişi bulunuyordu.

Hayatını kaybeden en az 43 kişi arasında bir de bebeğin bulunduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar 80 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İtalyan basınına konuşan kızıl haç yetkilileri, teknenin ortadan ikiye bölündüğünü duyurdu.

Teknedekilerin çoğunluğunu Afgan, İranlı ve Pakistanlıların oluşturduğu belirtiliyor.