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Urfa'da akraba kavgası: 8 yaralı, 13 gözaltı

Urfa'nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
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kürdistan Urfa silahlı kavga yaralı

HABER MERKEZİ

Ağveran Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada Mahsut, Hanifi, Abdullah T. ile Sedat B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahallede yaşanan kavganın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı önünde tekrar karşılaşan aile fertleri arasında çıkan kavgada da 1'i ağır 4 kişi daha yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Urfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı. (Kaynak: AA)

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