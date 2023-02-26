Fahrettin Koca: Antep genelinde can kayıplarımız 3 bin 897’ye ulaştı

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antep İslahiye Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması düzenledi.

“Bugün Osmaniye, Nurdağı ve Islahiye’de çalışmaları yerinde inceledik” diyen Fahrettin Koca “6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyen depremler sebebiyle İslahiye’de 1.347, Nurdağı’nda 2.170 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3.897’ye ulaştı. Osmaniye’de 993 hayat kaybettik” ifadelerini kullandı.

Depremlerin 11 ilde 13,5 milyon insanı etkilediğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

“Bizler, savaşta, afetler karşısında, gücünü birleştirmiş, şartlara teslim olmamış bir büyük milletiz” Biliyor ve inanıyoruz: Bugünlerin üstesinden geleceğiz. Deprem 11 ilimizde 13,5 milyon insanımızı o şiddetiyle bir anda etkiledi, fakat aynı anda 70 ilimizde bütün insanlık duygularını da harekete geçirdi. Deprem toprakta yarılmalar meydana getirdi ama diğer 70 ilimizi alıp, 11 afet şehrine adeta komşu yaptı. Devletimizin tüm kurumları büyük devlet ne demektir, bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı. Bu böyle devam edecek. Müsterih olalım. Her yeni günün akşamında acımız daha çok teselli bulmuş, darlığın yerini varlık almış olacak.”

“HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK BİR DURUM SAPTANMAMIŞTIR”

Halk sağlığını tehdit edecek bir durumun bugün itibarıyla saptanmadığını belirten Koca, şunları kaydetti:

“Salgın hastalık’ riski gibi kritik bir konu maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak bir üslup ve tarzla da dile getirildi. Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde, İZCİ sistemi üzerinden “Sendromik Sürveyans” etkin bir şekilde takip edilmektedir, halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır.

Halk sağlığı, belirttiğim gibi, her birimize sorumluluk yükleyen bir konudur. Depremden etkilenmiş diğer şehirlerimiz gibi, Gaziantep ve Osmaniye’de de açıklanan tüm tedbirlere muntazam bir şekilde uyulmalıdır.”