Maraş merkezli depremler: 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Maraş merkezli depremlere dair açıklamalarda bulundu.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374’e yükseldiğini bildiren Yunus Sezer, şöyle devam etti:

“21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şuan da enkaz kaldırma çalışmalarına odaklanmış durumdayız. 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. 230 bine yakın personelimizi çalışmalara devam ediyor. Uluslararası ekiplerden 1180 tane personel çalışmalara devam ediyor.”

Deprem bölgesinde 287 tane çadır kent olduğu bilgisini veren Sezer, şunları kaydetti:

“Barınma ile ilgili olarak hem çadır kentleri yoğunlukla kuruyoruz. Günlük ortalama 10 binin üzerinde bölgeye çadır sevk ediyoruz.

Şu an 287 tane çadır kentimiz var bölgede. Hedefimiz 100 bin üzerinde konteyneri faaliyete geçirmek.

Bununla ilgili 143 alan tespit edildi 97’sinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.”