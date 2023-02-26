CIA Başkanı: Çin’in Rusya’ya öldürücü silahlar göndermesi akılsızca bir adım olur

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, CBS kanalına verdiği röportajda, “Çin liderliğinin ölümcül silah sağlamayı düşündüğünden eminiz” ifadelerini kullandı.

Çin’in Rusya’ya öldürücü yardım gönderme kararını henüz vermediğini vurgulayan Burns, “Henüz nihai bir kararın verildiğine ve ölümcül ekipmanın sevkiyatına dair kanıt görmüyoruz” dedi.

ABD yönetiminin bu bilgileri paylaşma amacının Çin’i ölümcül yardım gönderme kararından caydırmak olup olmadığına dair bir soruya ise, “Plan bu. Şi’nin (Cinping) bunu sağlaması çok riskli ve akılsızca bir adım olur” yanıtını verdi.

Burns, ‘CIA, Şi’nin bu konuda hangi görüşte olduğunu biliyor mu?’ şeklindeki bir soruyu ise şöyle yanıtladı;

“Bence Çinliler, ölümcül ekipman sağlama konusunda ifade ettiğimiz endişelerin sonuçlarını değerlendirmeye çalışıyor. Bazı ciddi sonuçlarla karşılaşacakları noktalar var ve biz de bunu açıklığa kavuşturmaya çalıştık.”

Burns, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ardından gelen küresel tepkinin Şi’yi özel olarak ilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.