Politika

Peşmerge ve Alman askeri heyetinden ilişkileri geliştirme vurgusu

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzeyr ve Kürdistan Bölgesi’ndeki Alman askeri yetkilileri ilişkileri geliştirme vurgusu yaptı.
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kürdistan Peşmerge Genelkurmay Başkanı İsa Uzeyr Almanya askeri heyeti görüşme

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzeyr, Kürdistan Bölgesi’ndeki Alman askeri güçlerinin komutanı Albay Sorsten başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede Peşmerge Bakanlığı, Uluslararası Koalisyon ve Kürdistan Bölgesi’ndeki Alman askeri güçleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra Peşmerge Bakanlığı'nda devam eden reform süreci ele alındı.

Taraflar, Uluslararası Koalisyon, Peşmerge Bakanlığı ve Irak arasındaki koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Korgeneral İsa Uzeyr, Uluslararası  Koalisyon ile her alanda daha fazla işbirliğinden yana olduklarını ifade ederek, Peşmerge Bakanlığı’nın ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

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