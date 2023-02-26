Bahçeli’den tribünlerdeki istifa sloganlarına tepki: Ya önlem alın ya maçlar seyircisiz oynansın

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MHP Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli, dün akşam oynan Fenerbahçe-Konyaspor maçında Fenerbahçe taraftarlarının, Maraş merkezli depremlerdeki can kayıpları ve sonrasında yaşananlar nedeniyle hükümeti istifaya çağıran slogan atmasını, “sorumsuzluk ve şuursuzluk” olarak niteledi.

Kulüp başkanlarına, maçların seyircisiz oynanması çağrısında bulunan Bahçeli’nin sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden ‘istifa’ sloganlarının atılması, sorumsuzluk ve şuursuzluktur.

Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde, futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır. MHP, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

‘MHP KONUNUN TAKİPÇİSİDİR’

Bütün kulüp başkanlarının, müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. MHP konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak, geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.”

Öte yandan Devlet Bahçeli, Beşiktaş tribünlerinde de hükümet istifa sloganlarının ardından BJK üyeliğinden ayrıldı.