Spor

İngiltere’de sezonun ilk kupası Manchester United’ın

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) finalinde Manchester United, Newcastle United'ı Casemiro ve Marcus Rashford'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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avrupa Manchester United Newcastle United Lig Kupası

HABER MERKEZİ

Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Manchester United ve ilk dört mücadelesi veren Newcastle United, İngiltere Lig Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Maçın 33. dakikasında Luke Shaw'un asistinde Casemiro, Manchester United'ı öne geçirirken sezonun yıldız isimlerinden Marcus Rashford, 39'da skoru 2-0'a getirdi ve devreye bu skorla girildi.

İkinci yarıda Manchester United, skor üstünlüğünü koruyup sahadan galibiyetle ayrıldı ve İngiltere Lig Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü.

Böylelikle Manchester United, sezon başında görevine başlayan Erik Ten Hag yönetimindeki ilk finalinde kupaya uzandı.

CARLOS TEVEZ’DEN SONRA RASHFORD

İngiltere Lig Kupası'na 3. turdan başlayan Manchester United'da Marcus Rashford tarihe geçti.

Turnuvanın her turunda gol atmayı başaran Marcus Rashford, Carlos Tevez'in ardından (2008/09) bu istatistiği yakalayan ilk Manchester United oyuncusu oldu.

6 YIL SONRA İLK KUPA

Newcastle United'ı 2-0 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Manchester United, 6 yıl sonra ilk kupasını kazandı.

Manchester ekibi son olarak Jose Mourinho yönetiminde 2017'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

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