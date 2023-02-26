BAE Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi gerçek bir iradeye sahip

ERBİL (K24)

K24’e özel bir röportaj veren Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Erbil Başkonsolosu Ahmed İbrahim Said el-Zahri, Kürdistan Bölgesi-BAE ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BAE’de Kürdistan Bölgesi’ne karşı oldukça büyük bir sempati olduğunu belirten Ahmed İbrahim Said el-Zahri, bu ilişkilerin güçlü bir temele dayandığını ve Başkan Mesud Barzani’nin çabalarıyla başladığını vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin BAE’ye ziyareti ve üst düzey görüşmelerinin başarılı olduğunu belirten Başkonsolos El-Zahri, yakın bir gelecekte bunun olumlu sonuçlarının olacağını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin gelişmişliğinin dikkat çekici olduğunu söyleyen El-Zahri, “Bugün Kürdistan Bölgesi gerçek bir iradeye ve gelecekle ilgili özel görüşleri olan bir liderliğe sahip” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nde büyük bir dönüşüm yaşanacağını belirten El-Zahri, “Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi liderliğinin ülkelerinin geleceğiyle ilgili özel görüşleri büyük bir dönüşümün gerçekleşmesine zemin hazırlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Nar başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi ürünlerinin BAE pazarlarına ihracatını da değerlendiren Başkonsolos El-Zahri, “Başkan Barzani’nin bir çiftçiyle bir anlık diyaloğu, bugün Sayın Mesrur Barzani ve BAE arasında bir anlaşmanın imkanı oldu” dedi.

“Kürdistan Bölgesi bal üretimi, nar ve diğer tarımsal ürünlerle tanınıyor” diyen El-Zahri, Halepçe narının özel olduğunu ve tarihsel özellikleri olan bir bölgenin sembolü haline geldiğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nin huzur ve güvenliğinin öneminin altını çizen BAE Başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi’nde birlikte barış içinde yaşamın gelişmişliğine övgüde bulundu.