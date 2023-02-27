Genel

Malatya Valiliği: Depremde 3 bin 889 bina yıkıldı

Malatya Valiliği, Maraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının 3 bin 899 olduğunu bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Malatya (Foto: AA)
Malatya (Foto: AA)
kürdistan malatya Deprem

HABER MERKEZİ

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte son durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, dün itibarıyla 3 bin 899 binanın yıkıldığı, 23 bin 968 ağır hasarlı, 2 bin 247 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 372 olduğu belirtildi.

Kentte şu ana kadar 81 binanın enkazının kaldırıldığı, 54 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, çadır kentlerde kurulan 3 bin 6 çadırda 18 bin 730, kapalı alanlarda 6 bin 395 kişinin konakladığı, 26 bin 340 çadırın da dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, Malatya'dan otobüslerle 36 bin 129, hava yoluyla 39 bin 286, trenle ise 12 bin 736 kişinin başka illere ulaşımının sağlandığı aktarıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv