Politika

Suudi Arabistan’dan Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım

Ukrayna lideri Zelenskiy, Suudi Arabistan Dışişleri Ferhan ile görüşürken, Suudi Arabistan’ın Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardımda bulunacağı belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Suudi Arabistan Ukrayna yardım

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ı Kiev'de kabul ettiğini belirterek, bu ziyaretin ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna’ya yaptığı ilk resmi ziyaret olduğunu bildirdi.

Ziyaretin karşılıklı yarar sağlayacak diyaloğun daha da yoğunlaştırılmasına yeni bir ivme kazandıracağını umduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'da barışı, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Bu, bizim ve toplumumuz için çok önemli" sözlerini kullandı.

UKRAYNA’YA 400 MİLYON DOLARLIK YARIM PAKETİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medyadan, Suudi Arabistan’ın Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu.

Yermak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"(Bakan Ferhan’ın) Ziyaret sırasında Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık insani yardım ve 300 milyon dolarlık petrol ürünleri olmak üzere toplam 400 milyon dolarlık yardım paketinin sağlanmasını resmileştiren iki belge imzalandı."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv