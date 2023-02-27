Suudi Arabistan’dan Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ı Kiev'de kabul ettiğini belirterek, bu ziyaretin ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna’ya yaptığı ilk resmi ziyaret olduğunu bildirdi.

Ziyaretin karşılıklı yarar sağlayacak diyaloğun daha da yoğunlaştırılmasına yeni bir ivme kazandıracağını umduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'da barışı, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Bu, bizim ve toplumumuz için çok önemli" sözlerini kullandı.

UKRAYNA’YA 400 MİLYON DOLARLIK YARIM PAKETİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medyadan, Suudi Arabistan’ın Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu.

Yermak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"(Bakan Ferhan’ın) Ziyaret sırasında Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık insani yardım ve 300 milyon dolarlık petrol ürünleri olmak üzere toplam 400 milyon dolarlık yardım paketinin sağlanmasını resmileştiren iki belge imzalandı."