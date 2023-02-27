YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor

HABER MERKEZİ

Seçimler için geri sayım başladı.

6 Şubat’ta Maraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 44 bini aşkın insan hayatını kaybetti.

11 kenti etkileyen depremler nedeniyle yüzbinlerce kişi başka şehirlere göç etti.

TRT Haber’e göre YSK heyeti, bölgenin şartlarını yerinde gözlemlemek için depremden hasar gören illere gidecek. Oluşturulan heyet, 11 ili ziyaret etmeye başlayacak.

Depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor YSK'da ele alınacak.

SANDIKLAR İÇİN KONTEYNERLER OLUŞTURULMASI GÜNDEMDE

Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.

Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelecek. Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında.

Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor.

11 ilin milletvekili sayılarının ise değişmeyeceği ifade ediliyor.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLEBİLECEK

YSK, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek.

AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.