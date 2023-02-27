Kerkük’te Kakeyi ailelere evlerini boşaltmaları için 15 gün süre verildi

KERKÜK (K24)

Daha önce farklı kentlere sürülen ve 2003 sonrası Kerkük’e dönebilen Kakeyi aileler, bir kez daha evlerinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya. 31 aileden, evlerinin bulunduğu bölgenin bir kamu projesinin alanına girdiği gerekçesiyle boşaltılması isteniyor.

17 yıldır bu mahallede yaşayan Ciwamêr Mahmud, daha önce Kerkük’ten çıkarıldıklarını, geri döndüklerinde kendilerine bu arsanın tahsis edildiğini ve şimdi de çıkarılmak istendiklerini söyledi:

“Burayı boşaltmamız gerektiği konusunda bilgi verdiler. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Siyasiler neden bizimle ilgili bir şey söylemiyor?”

Kerkük Su Kaynaklı Müdürlüğü, söz konusu ailelere, evlerini 15 gün içerisinde boşaltacaklarına dair bir belge imzalatmış ve bu evlerin, projenin askıya alınmasına neden olduğu belirtilmiş.

K24’e konuşan Necibe Habib isimli mahalle sakini ise, “Yüzde 40 engelleyim, hiçbir şey yapamıyorum. Nereye gidelim? Bize tazminat ödesinler ki başka yere gidebilelim” dedi.

Kerkük Su Kaynaklı Müdürlüğü yetkilileri ise mülk sınırını aşan tüm evlerin yıkılacağını, projenin bir sonraki aşamasında da bazı evlerin yıkılacağını belirtiyor.

K24’e bilgi veren Kerkük Su Kaynakları Müdürü Zeki Kerim Ahmed, “Valiliğin yazısıyla bu evleri bilgilendirdik. Buraların boşaltılması gerekiyor çünkü mülk sınırını aşmışlar” diye konuştu.

2022 yılında yapımına başlanan ve 2 milyar dinar bütçesi olan projeyle, Xase Çayı’nın modern bir şekilde yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.