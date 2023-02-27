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Malatya’da 5,6 şiddetinde deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi.
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kürdistan Malatya Yeşilyurt Deprem AFAD

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 12.04 olarak açıklanırken derinliği 6,96 km olarak kaydedildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır” denildi.

Bu arada sabah saatlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 5 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

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