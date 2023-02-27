Malatya’da 5,6 şiddetinde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 12.04 olarak açıklanırken derinliği 6,96 km olarak kaydedildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır” denildi.

Malatya’da ağır hasarlı bina deprem sonrası yıkıldı pic.twitter.com/TNF1I8cH1y — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) February 27, 2023

Bu arada sabah saatlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 5 şiddetinde deprem meydana gelmişti.