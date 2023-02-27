Malatya’da 5,6 şiddetinde deprem: 1 ölü, 69 yaralı

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Merkez üssü Malatya Yeşilyurt'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 6,96 km derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Maraş, Diyarbakır, Antep, Adıyaman ve Urfa gibi civar illerde de hissedildi. Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

AFAD'dan yıkılan binalara ilişkin ise "Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir" açıklaması yapıldı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTRİDİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'daki depremde bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sezer, öte yandan 69 kişinin ise yaralandığını belirtti.

AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar ise artçı sarsıntıların devam edeceğini duyurdu. Tatar, "Şu ana kadar 5 ile 6 büyüklüğündeki 45 artçı sarsıntı var. Bugün meydana gelen depremi yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oldu. Şu ana kadar 10 bin 282 artçı meydana geldi. Yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremleri 3 haftada kaydettik. 3-4 arası Depremlerin sayısı 1963 4-5 aradı 671 ve 5-6 arası ise toplam 45. 5 ve üzeri artçı sarsıntılar olacaktır. Artçılar sonrası kırsal alanlarda kaya düşmesi tehlikesi olabiliyor" dedi.

Ağır hasarlı binadan eşya alan babanın kurtarıldığı, kızının ise hala enkaz altında olduğu belirtildi.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI: ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, NTV’ye yaptığı açıklamada, "4 katlı bir binada aile köyden geliyor. Eşyalarını almaya yukarı çıkıyor. Baba kız yukarı çıkarken deprem oluyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bunun dışında da 15-20 noktada da binaların yıkıldığına dair bilgiler aldık" şeklinde konuştu.