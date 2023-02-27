ABD Enerji Bakanlığı: Coronavirüs laboratuvardan çıktı

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Yaklaşık iki buçuk yıl, dünyada adeta hayatı durduran Covid-19 nereden yayıldı? Covid-19’un Çin'de bir laboratuvarda ortaya çıktığı iddiası yine gündemde.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Enerji Bakanlığı'nın coronavirüse ilişkin yeni istihbarat raporu hazırladığını yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden'a sunulan rapor, istihbarat bilgisi ve akademik değerlendirmelere dayanıyor.

Raporda, virüsün büyük olasılıkla Wuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı görüşü tekrarlandı.

Virüsün hayvan kaynaklı olduğu teorisini reddedilerek laboratuvardan yanlışlıkla sızdığı iddia ediliyor.

KONUYLA İLGİLİ FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Benzer görüş, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI)raporunda da yer aldı.

Raporda, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün virüsün "muhtemel" kaynağı olduğu belirtildi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, ABD istihbarat teşkilatları içinde konuyla ilgili "farklı görüşler" de olduğunu açıkladı; ancak ayrıntı paylaşmadı.