Mısır Dışişleri Bakanı Suriye’de: Desteğe hazırız

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri bugün Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldiğini ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin Suriye ile dayanışmayı ve depremin etkileriyle yüzleşmek için Şam’ı desteklemeye hazır olduğunu teyit eden bir mesaj ilettiğini bildirdi.

Şukri, “Suriye halkının Mısır halkıyla bir statüsü ve insani bağı var. Suriye'deki kardeşlerimize destek için buradayız ve Suriye hükümeti ile koordinasyonumuz depremin ilk günlerinden itibaren başladı” dedi.

Mısırlı bakan açıklamasında, Suriye'deki kardeşlerini desteklemek adına her türlü insani desteği sağlamak için ellerindeki tüm kaynakları kullanmaya hazır olduklarını ve önceliklere göre Suriye hükümeti ile koordinasyon yapılacağını vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ise, “Mısır Dışişleri Bakanı’nın Şam’a gelmesi, evine, ailesine ve ülkesine gelmesi demek. Mısır liderliği ve halkı, depremin kötü sonuçlarıyla yüzleşmede önemli bir rol oynadı” şeklinde konuştu.

Şukri, bu sabah Şam'a gelerek Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir araya geldi.

Öte yandan, dün Arap Birliği Parlamentolar Konferansı’ndan Başkan Muhammed Halbusi’nin yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Filistin, Libya ve Mısır’dan Meclis Başkanları, Umman ve Lübnan’dan heyet başkanları ve Arap Parlamentolar Arası Birliği Genel Sekreteri Esad ile görüştü.