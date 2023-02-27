Politika

İsrail’den Umman-Suudi Arabistan hava sahasından ilk sivil uçuş

İsrailli bir sivil havacılık firması ilk kez, Umman - Suudi Arabistan hava sahasını kullandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu İsrail Umman-Suudi Arabistan hava sahası ilk sivil uçuş

HABER MERKEZİ

İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadaki “Arapça İsrail” hesabından yapılan paylaşımda, İsrail hava yolu şirketi “El Al”ın Uzak Doğu'ya yaptığı bir sefer için Suudi Arabistan ve Umman hava sahasını kullandığı belirtildi.

Açıklamada, ilk kez gerçekleşen bu uçuşun, Muskat yönetiminin geçen hafta hava sahasını İsrail sivil havacılığına açacağını duyurmasının ardından mümkün olduğu kaydedildi.

Yeni rotanın, Tayland’ın başkenti Bangkok'a yapılacak bir uçuşun süresini iki buçuk saat kısalttığına dikkati çekildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, 23 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Umman’ın hava sahasını açma kararını memnuniyetle karşılamış, "Asya'ya yolu kısaltacak, İsrail vatandaşlarının maliyetlerini düşürecek ve İsrail hava yolu şirketlerinin daha rekabetçi olmasını sağlayacak bir adım atıldı" ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'ın ardından Umman'ın da hava sahasını İsrailli firmalara açmasıyla İsrail'den Asya'ya yönelik seferlerde, sürenin 2 saatten daha fazla kısalacağı, bilet fiyatlarının da düşeceği kaydedilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv