Erdoğan’dan Adıyaman'da mesaj: Helallik istiyorum

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere gittiği Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

“Depremin 22. günündeyiz. Ülkemizin 6 Şubat sabahı 04.17'de yaşamış olduğu o büyük felaketten bu yana gerçekten 10 bin artçı deprem yaşadık” diyen Erdoğan, şunları dile getirdi:

“Tüm Adıyaman'a tüm bölgeye, tüm milletimize geçmiş olsun derken hep birlikte vefat etmiş olanlar için birer Fatiha okuyalım. Depremden birkaç gün sonra 10 Şubat Cuma günü Adıyaman'a gelmiş, çadır kentimizdeki depremzede vatandaşlarımızla yaşadığımız felaketin acısını paylaşmaya çalışmıştık. O günden bugüne Adıyaman çok değişti. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.”

Erdoğan, “Her şeyin fakındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlk günlerdeki sıkıntıların aşılması ile birlikte Adıyamanlı kardeşlerimizi yıkıntıların altından kurtarma ve yardım faaliyetlerini hızlandırdık. Bakanlarımızın, şehrimizde görevlendirdiğimiz kamu personelimizin, gönüllülerimizin bir yandan arama kurtarma diğer yandan yardım çalışmalarını düzene soktuk. Deprem bölgesinin tamamında 44 bin 374 vatandaşımız vefat ederken, 115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak yıkıntıların altından kurtarıldı” dedi.

“ADIYAMAN’DA 6 BİN 13 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ”

Erdoğan, “Adıyaman'da da çoğunluğu şehir merkezinde olmak üzere milletvekilimiz Yakup Taşın da aralarında bulunduğu 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“17 bin 499 vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birine tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, tedavisi süren yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Depremin ardından 62 bin 500 Adıyamanlı vatandaşımız yarısı İstanbul'a olmak üzere hava ve kara yolu ile diğer şehirlerimize tahliye edildi. Kendi imkanları ile başka yerlere gidenlere de her türlü kolaylığı gösterdik. Şehrimizde arama kurtarma ve yardım çalışmalarında jandarması, polisi, askeri, sağlıkçısı, gönüllüleri, DSİ ve orman ekipleri ile 23 binin üzerinde personelimiz görev yaptı. Yürütülen çalışmalar için şehrimizde bin 500'ün üzerinde iş makinası görevlendirildi.”

“24 BİN 497 BİNADAKİ 64 BİN 349 BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKIK, ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI”

“Deprem bölgesinin tamamında 185 bin 345 binadaki 553 bin 415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Adıyaman'da ise 24 bin 497 binadaki 64 bin 349 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle birlikte enkaz kaldırma işleri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit işlemleri de tamamlanmak üzeredir. İlk günlerden itibaren kurulmaya başlanan çadır kentlerdeki yaklaşık 4 bin 600 çadırada 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. Ayrıca 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde kalabilmeleri için çadır dağıttık. Yurtlarımızda ve Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızda yaklaşık 4 bin kişi barınıyor. Konteyner ve prefabrik yapılardan oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulumuna da başladık.”

“ADIYAMAN'DA 16 BİNE YAKIN KONTEYNER KURMAYI PLANLIYORUZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı, “Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. İlk konteyner yerleşimlerinin faaliyete geçmeye başladığını görüyoruz. İnşallah kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı nispeten daha iyi şartlara sahip konteyner ve prefabrik alanlara kavuşturacağız. Konteyner veya kira yardımı talep eden 70 bin Adıyamanlı kardeşimizden hiçbirinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Kira yardımlarının alt tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Ayrıca hiçbir ayrım yapmaksızın herkese 15 bin lira taşınma yardımında bulunuyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz” dedi.