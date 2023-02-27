10 yıl sonra bir ilk: Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye’de

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Mısır’dan yardım malzemesi taşıyan El Hurriye gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı’nda açıklama yaptı.

Depremzedeler için gönderdikleri yardımlardan dolayı Mısır'a ve halkına teşekkür eden Çavuşoğlu, depremin hemen ardından Mısır'dan yardımların gelmeye başladığını belirtti.

Çavuşoğlu, "(Mısır'dan gelen) Birinci gemi ciddi miktarda insani yardım ulaştırmıştı, ayrıca hava kargoyla da gerek Mısır halkının verdikleri yardımlar, büyükelçiliğimizin koordinasyonunda gerekse de oradaki yaşayan vatandaş ve firmalarımızın gönderdiği yardımlar ülkemize geldi. Hemen arkamızda gördüğünüz ikinci gemiyle de yine aynı şekilde Mısır’dan gıda, giysi, barınma, tıbbi malzeme dahil yaklaşık 520 bin tonluk ilave yardım geldi" dedi.

Dostluk ve kardeşliğin zor zamanlarda belli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Mısır devleti ve Mısır halkı Türkiye'nin ve Türk halkının dostu ve kardeşi olduğunu bu zor zamanlarda gösterdi. Bir kere daha teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerde yeni sayfalar açıldığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'nin Doha'da yaptığı görüşmenin de son derece verimli olduğunu kaydederek, Şukri ile Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda yaptığı görüşmede de bu ilişkileri geliştirmek için atılacak adımları ele aldıklarını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır ama sadece her iki ülke için değil, bölgemizin istikrarı, huzuru ve kalkınması için de son derece önemlidir. İlişkilerimizin soğuk olduğu dönemde de sık sık vurguladığım gibi Mısır Akdeniz için, Arap dünyası için, İslam dünyası için, Filistin için, Afrika için, bizler için önemli bir ülkedir. Mısır’ın güçlü olması hepimizin yararınadır. Ben inanıyorum ki ilişkilerimizi çok daha iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün kardeşim Şükri’nin burada Türkiye’de olması bizim için son derece önemli ve anlamlıdır. Bu ziyaret için de kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum."

Türkiye ve Mısır'ın ilişkileri geliştirmek için hangi adımları atacağı ve Erdoğan'ın Mısır'a ziyaret planlayıp planlamadığı sorusu üzerine Çavuşoğlu, Erdoğan ve Sisi'nin yaptıkları görüşmede ilişkilerin her alanda geliştirilmesi hususunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Aslında ikili ticaret hacmi, ekonomik işbirliğimiz siyasi ilişkilerimizin iyi olmadığı günlerde de devam etti. Çok sayıda Türk yatırımcı Mısır’da çok önemli projeler gerçekleştiriyor, yatırımlar yapıyor, ihracat yapıyorlar ama önümüzdeki süreçte farklı alanlarda ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmamız lazım" dedi.

'SÜREKLİ FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN BİR ARAYA GELMEK YETMEZ'

Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır cumhurbaşkanlarının önce dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldıklarını anlattı.

"Biz bugünkü görüşmemizde önümüzdeki süreçte ikimizin karşılıklı ziyaretleri ya da buluşmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk ve bu görüşmelerde hangi konuları ele alacağız, bu konuda da yardımcılarımız daha önce iki defa bir araya gelmişti. Tekrar bir araya gelmelerinde fayda var" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Sadece fotoğraf vermek için bir araya gelmenin bir anlamı, başlangıçta bir anlamı var da sürekli fotoğraf çektirmek için bir araya gelmek yetmez. İlişkilerimizi geliştirmek için hangi somut adımları atacağız, bunları görüşeceğiz. Bizim görüşmelerimizden sonra cumhurbaşkanlarımız artık Türkiye’de, Mısır’da nerede arzu ederlerse o görüşmeyi gerçekleştirirler. Bunun planlamasını yapmak görevi de zaten dışişleri bakanları olarak bizim sorumluluğumuzda. Bu doğrultuda bundan sonra da bir araya gelmeye devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, deprem bölgelerinin yeniden inşası konusunda Mısır ile tecrübe paylaşımı hususundaki soruya da "Sözlerimin başında Samih Şukri'nin ve Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin bizleri aramasından duyduğumuz memnuniyeti vurgulamıştım. Bu zor zamanlarda bu telefonların gerçekten büyük bir anlamı var. Zor günlerde gerçek dostluk ve kardeşlik belli olur. Bu gösterilen dayanışmayı unutmamız mümkün değil ama ilişkilerimizi geliştirmek konusunda bundan sonra sadece ticaret değil, farklı alanlarda, özel sektörler arasında da işbirliğimizi geliştirebiliriz" yanıtını verdi.

TÜRK VE MISIRLI FİRMALARIN TECRÜBE PAYLAŞIMI

Şu anda deprem bölgesinde geçici barınma şartlarını daha da iyi hale getirmek için çalıştıklarını ve yıkılan şehirlerin yeniden inşasına odaklandıklarını belirten Çavuşoğlu, "Sadece evler, binalar, apartmanlar değil, yıkılan devlet binaları, aynı şekilde hasar gören yollar, demir yolları vs. Tabii ki bu konuda Türk firmalarıyla Mısır firmaları da işbirliği yapabilir, ayrıca bu konuda tecrübe paylaşımında da bulunabiliriz" dedi.

Çavuşoğlu, tecrübe paylaşımının sadece Mısır ya da Türkiye’de değil, Afrika ve Sahra Altı Afrika ülkeleri gibi 3. ülkelerde de yapılmasının faydalı olacağını bugünkü görüşmelerinde teyit ettiklerini dile getirerek, "Bunun için de firmalarımızı da bir araya getirmemizle ilgili tecrübe paylaşımı için de ilgili bu alandaki kurumlarımızın da bir araya gelmesinde fayda vardır" ifadesini kullandı.

ŞUKRİ: MISIR HER ZAMAN TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLERİNİN YANINDA OLACAKTIR

Öte yandan depremler nedeniyle Türkiye ve Türk halkına bir kez daha taziyelerini sunan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "Buraya gelmemiz aslında bir dostluk ve dayanışma mesajıdır. Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye'nin en kısa zamanda (depremin sonuçlarıyla ilgili) bunların üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz" dedi.

Şukri, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerin büyük bir felaket olduğunu ve bundan üzüntü duyduklarını, ellerinden gelen ne varsa çaba göstererek Türkiye'ye destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bundan sonra da aynı şekilde zorlu günlerin üstesinden gelebilmek için Mısır olarak elimizden gelen yardımları devam ettireceğiz" diye konuştu.

Mısır ile Türkiye arasında ilişkiler konusunda siyasi bir iradenin var olduğunu dile getiren Şukri, söz konusu siyasi irade kapsamında çok güçlü bir temel oluşturmanın önemli olacağının altını çizdi.

Bakan Şükri, Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkileri tekrar eski düzeyine getirmeye ve her iki ülkenin ortak çıkarına uygun şekilde çok çok ileriye götürmeye önem verdiklerini kaydederek, "Mısır her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Önemli olanın depremden dolayı yıkılan bölgelerde tekrar imar faaliyetlerine başlanması olduğunu dile getiren Şukri de Sisi ile Erdoğan arasında yakın zamanda gerçekleşen görüşmeye değindi: "İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve tekrar bir yol haritası oluşturulması önemli. İki ülke arasında derin bağlar var. Tarih boyunca iki halk arasında ortak bir tarih ve birliktelik var."

Şukri, Çavuşoğlu ile görüşmesinde ikili ilişkilerin üst seviyelere çıkarılması konusunu da ele aldıklarını belirterek, bu ilişkilerin çerçevesinin iki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki görüşmede de ele alındığını ve mutabık kalındığını söyledi. Bu görüşmenin çok önemli olduğunu ve siyasi iradeyi ortaya koyduğunu aktaran Şukri, "İki ülkenin de beklentileri var. Burada önemli olan güçlü bir şekilde bu temelleri ortaya koymak. Aramızda var olan bazı sorunların giderilmesi noktasında bu temeller çok önemli. Karşılıklı saygı ve her iki ülkenin çıkarlarına dayanan şekilde bu çerçevenin belirlenmesi mühim" diye konuştu.