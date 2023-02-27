Depremlerin yoğun hissedildiği Lübnan’da binalar için harekete geçildi

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Maraş ve Hatay depremleri, Lübnan'da da hissedildi. Depremler, Türkiye'de olduğu gibi ülkedeki yapıların depreme dayanıklılığını gündeme getirdi.

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta ve Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 20 Şubat’ta yaşanan depremler, Suriye’nin yanı sıra Lübnan’da da hissedildi.

Depremlerin ardından ‘Doğu Akdeniz Fay Hattı’ üzerinde bulunan Lübnan'da binlerce yapının durumu ve depreme dayanıklı olup olmadıkları yeniden gündeme geldi.

‘HATAY DEPREMİ LÜBNAN'DA DAHA ÇOK HİSSEDİLDİ’

AA'da yer alan habere göre, Lübnan Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Atta İlyas, Maraş merkezli depremlerden ziyade, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki depremin coğrafi yakınlığı nedeniyle ülkede daha çok hissedildiğini söyledi.

İlyas, "Doğu Anadolu Fay Hattı'nın bir kısmı Lübnan'a 150, diğer bir kısmı da 300 kilometre mesafede. En yakın fay kısmı hareket edince Lübnan da direkt etkilenip sallanıyor” dedi.

‘10 BİNA OTURULAMAYACAK DURUMDA OLDUĞU İÇİN BOŞALTILDI’

Trablusşam kentinde inşaat mühendis olarak görev yapan Fadi Ubeyd, Hatay'dan sadece 150 kilometre mesafe yer alan kentteki yapıların genellikle eski olduğuna dikkat çekti. Ubeyd, "Kentteki binaların yaşı yüzyıl öncesine dahi dayanıyor. Bunların içerisinde bir kısmı tarihi eser ve 19. yüzyılın sonunda inşa edilen binalar yer alıyor. Depremden dolayı şu anda ciddi tehlike altındalar" uyarısında bulundu.

Kentte yaklaşık 700 binanın ivedi bir şekilde boşaltılması ve imar edilmesi gerektiğini dile getiren Ubeyd, "Ancak bina sakinlerinin birçoğu ekonomik krizden dolayı zor durumda sadece basit birkaç onarımı üstlenebiliyor. Oturdukları binanın yeniden imarı yüksek bir meblağ tutuyor" dedi. Depremlerden sonra gönüllü bir hasar tespit ekibinin kurulduğunu aktaran Ubeyd, "Son yapılan incelemelerin neticesinde 10 bina art arda hissedilen depremlerden sonra oturulacak durumda olmaması nedeniyle boşaltıldı" bilgisini paylaştı.

Riskli evlerde oturanların sığınabilecek başka bir yeri olmadığını söyleyen Ubeyd, kira ödeyecek durumları olmadığı için riske karşın evlerini terk etmediklerini kaydetti.

‘EVİMİZ HER AN YIKILABİLİR’

Trablusşamlı Fuad Yusuf da depremlerde evlerinin çok kötü bir şekilde sallandığını söyledi. Yusuf, "Büyük bir endişe ve korku içinde yaşıyoruz. İlk deprem evleri salladı ancak 2'nci depremde tavandan beton parçaları düştü. Duvarda çatlaklar var ve her an ev yıkılabilir" dedi.

Bir başka kent sakini Adnan Abdullah da "6 Şubat'taki depremde küçük hasarlar meydana geldi. Ancak 20 Şubat'taki 2'nci depremde ev oturulacak durumdan çıktı. Olası bir başka depremde bina başımıza çökebilir" diye konuştu.

Lübnan Emlak Sendikası Başkanı Andira el Zuhayri’ye göre, başkent Beyrut'ta 10 bin 460 ve Trablusşam'da 4 bin olmak üzere ülke genelinde toplamda 16 bin 200'da hasarlı yapı var.

LÜBNAN GENELİNDE 16 BİN 200 HASARLI YAPI VAR

Söz konusu depremlerin ardından Lübnan basınında da ülkedeki binaların sağlamlığı ve riskler üzerine birçok haber yayımlandı.

Lübnan Emlak Sendikası Başkanı Andira el Zuhayri, yerel medyaya daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'deki depremlerin hafife alınmaması ve Lübnan'ın bu konuda ciddi tedbirler alması gerektiğini ifade etmişti.

Zuhayri'ye göre, başkent Beyrut'ta 10 bin 460 ve Trablusşam'da 4 bin olmak üzere ülke genelinde toplamda 16 bin 200'da hasarlı yapı var.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOMİSYON OLUŞTURDU

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 20 Şubat'ta, ülke genelinde binalarda meydana gelen çatlak ve hasarların tespiti için İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi'yi bir komisyon kurması için görevlendirmişti.

İçişleri Bakanlığı ise kısa bir süre içerisinde riskli bölgelerde belediyeler üzerinden saha çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını duyurmuştu.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye de 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İçişleri ve belediyelerle birlikte kurulacak komisyonlarla koordinasyon içerisinde bulunacaklarını belirtmişti.