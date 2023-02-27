Politika

Ukrayna: Rusya'nın 81 saldırısını püskürttük

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın 5 istikamette 81 saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Rusların çabalarını Kupyansk, Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Şahtersk yönlerinde taarruza geçmeye yoğunlaştırdığı belirtilerek, "Askerlerimiz dün işgalcilerin bu yönlerdeki 81 saldırısını püskürttü" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Düşman, devletimizin kritik altyapısını imha etmeye çalışıyor, saldırıları sürdürüyor, ağır silahlarla sivil tesisleri ve apartmanları hedef alıyor" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna hava kuvvetlerinin son 1 günde Rus askerleri ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgeleri 4 kez vurduğu bildirilen açıklamada, Rusya’nın bir Su-25 tipi uçağının düşürüldüğü ifade edildi.

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