Politika

Suriye Kürt Gazeteciler Ağı, Özerk Yönetim’e gazeteci Goran Ezm’in akıbetini sordu

Suriye Kürt Gazeteciler Sendikası, iki gün önce Kamışlo’da maskeli bazı silahlı kişiler tarafından kaçırılan gazeteci Goran Ezm’in akıbetini Özerk Yönetim’e sordu.
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kürdistan Suriye Kürt Gazeteciler Ağı gazeteci Rojava Kamışlo

HABER MERKEZİ

Suriye Kürt Gazeteciler Ağı, iki gün önce Rojava’nın Kamışlo kentinde kaçırılan gazeteci Goran Ezm ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı maskeli silahlı kişiler, gazeteci Goran Ezm'i tutuklama kararı olmadan kaçırdılar" denilerek, gazeteci Ezm'in Kamişlo halk pazarında bilinmeyen bir yere kaçırıldığı belirtildi.

Suriye Kürt Gazeteciler Ağı, Özerk Yönetim yetkililerine gazeteci Goran Ezm'in akıbetini sorarak, serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Gazeteci Goran Ezm, Suriye Kürt Gazeteciler Ağı'nın kurucularından olup, gazeteci haklarının önde gelen savunucularından biri olarak biliniyor.

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