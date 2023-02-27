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İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Deprem, deniz yüzeyinin 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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türkiye İzmir Körfezi deprem Yavuz Selim Köşger

HABER MERKEZİ

İzmir Körfezi'nde, saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde, Foça ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, deniz yüzeyinin 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

 

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