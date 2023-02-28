Politika

Biden: Siyahların tarihi önemlidir

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki Afro-Amerikan toplumunun ABD’ye katkılarını överek “Tarih önemlidir, siyahların tarihi önemlidir” diye konuştu.
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Joe Biden
Joe Biden
ABD Siyah Tarihi Ayı Joe Biden amerika siyahlar

HABER MERKEZİ

Biden, Beyaz Saray’da, şubat ayı boyunca kutlanan “Siyah Tarihi Ayı” nedeniyle düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Çoğu siyah Kongre üyeleri ve siyahi toplum temsilcilerinden oluşan davetli grubuna seslenen Biden, “Tarih önemlidir, siyahların tarihi önemlidir. Amerikalıların, tarih konusunda sadece bilmek istediklerini değil, iyi, kötü, doğru, nasıl bir millet olduğumuzu öğrenmeye ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.

Biden, siyahi topluma yönelik her tür ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı olduklarını, siyahilerin oy hakkını savunduklarını kaydederek “Bu ulusun ruhunda dipdiri yaşadığı için gömülemeyecek, tüm Amerikan tarihini zenginleştiren siyah kültürünün ve tarihinin canlılığını görüyoruz, biz buyuz” ifadelerini kullandı.

İlk kez 1926'da bir hafta olarak gündeme gelen ve 1970'te resmen kabul edilen “Siyah Tarihi Ayı” her yıl şubat ayında kutlanıyor. Siyah Tarihi Ayı, Afrika’dan köle olarak getirilen ülkedeki Afroamerikalıların tarihini ve ABD’ye katkılarına dikkat çekip siyah toplumu onurlandırmayı amaçlıyor.

2021 nüfus sayımına göre, ABD’de kendini “siyah” olarak tanımlayan 50 milyon kişi yaşıyor ve bu ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ine tekabül ediyor.

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