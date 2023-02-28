Malatya’da 4,1 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Malatya'da dün meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 101 kişi yaralanmıştı.
AFAD Başkanı Sezer, yaptığı açıklamada 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirmişti.